Düzce'de Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Düzce'nin Yeni Mahallesi'nde, kendisinden birkaç gün haber alamayan 46 yaşındaki İsa Şahin'in evinde ölü bulunduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis incelemeleri sırasında evde kan izlerine rastladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahallesi'nde 3 katlı evin ikinci katında yalnız yaşayan İsa Şahin'den (46) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, adamdan yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeriye girdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz halde bulunan adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, evin birçok farklı noktasında kan izlerine rastladığı belirtildi.

Aynı binanın başka bir katında oturan yabancı uyruklu bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
