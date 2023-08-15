Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
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Düzce'de Aydınpınar yolu Ballıca Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe açıldı.
Düzce'de 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fatih Lermi (43) idaresindeki 81 AL 711 plakalı otomobil, Aydınpınar yolu Ballıca Kavşağı'nda Esarettin Demirel idaresindeki 34 DUF 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Fatih Lermi ile hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Lermi (29), 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel