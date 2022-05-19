Düzce'de &quot;katamaran&quot; gezi teknesi ilgi görüyor - Haberler

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Düzce'de "katamaran" gezi teknesi ilgi görüyor

AA - Soner Şen - Güncel
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Düzce'de 'katamaran' gezi teknesi ilgi görüyor

Akçakoca Belediyesi tarafından turizme kazandırmak için hizmete alınan "katamaran" gezi teknesi ilgi görüyor.

Akçakoca Belediyesi tarafından turizme kazandırmak için hizmete alınan "katamaran" gezi teknesi ilgi görüyor.

400 kişilik gezi teknesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hava şartlarına bağlı olarak tura çıkan gezi teknesi, turistlere sahilleri görme imkanı sunuyor. Gezi teknesi, tura çıkmadığında da kafeterya ve restoran hizmeti veriyor.

AA / Soner Şen - Güncel

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