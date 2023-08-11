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Düzce'de Karşı Şeride Geçen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen bir otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de karşı şeride geçen otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eray D. idaresindeki 22 AR 240 otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönünde Gümüşova Döngelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Karşı şeride geçen araç, Tuncay A'nın kullandığı 81 DG 606 plakalı ile Arif Ş. yönetimindeki 53 DR 968 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan 3 sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tuncay A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Ankara Düzce Güncel Haberler

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