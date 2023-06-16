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Düzce'de karnesini getiren öğrencilere balık hediye edildi

Düzce'de karnesini getiren öğrencilere balık hediye edildi

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Düzce'de öğrencilere karne hediyesi olarak akvaryumda balık hediye edildi.

Düzce'de öğrencilere karne hediyesi olarak akvaryumda balık hediye edildi.

Gölyaka ilçesinde petshop işletmecisi Soner Ersoy'un sosyal medya üzerinden, karnesini gösterenlere akvaryumda balık hediye edeceğini duyurması üzerine çocuklar aileleriyle petshopa geldi.

Ersoy, gazetecilere, çocukları sevindirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Herhangi bir beklentilerinin olmadığını dile getiren Ersoy, çocukları teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel

Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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