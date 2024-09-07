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Düzce'de Kargo İle Gönderilen Peynir Bidonunda Skunk Ele Geçirildi

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Düzce'de kargo ile gönderilecek peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Boş bidonu İstanbul'da teslim alan Kemal Baykara, tutuklandı.

DÜZCE'de kargo ile gönderilecek peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Boş bidonu İstanbul'da teslim alan Kemal Baykara, tutuklandı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargonun aktarım istasyonunda arama yaptı. Aramada, Kemal Balkaya adına gönderilmiş peynir bidonunun içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, boş bidon kargoyla İstanbul'da belirtilen adresine gönderildi. Kargoyu teslim alan Kemal Balkaya, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Balkaya, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Düzce

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