Düzce'de Kargo Aracında 65 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de kargo aracında 65 kilo 598 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin görülen davada yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar F.Y. ve S.K. ile avukatları katıldı.

İddia makamı, iki sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, üzerlerine atılı suçlardan 10'ar yıl 10'ar ay hapis ve 20 biner lira adli para cezasına çarptırdı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Aralık 2022'de, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde durdurulan kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, adli kontrol şartıyla salıverilen F.Y. ise savcılıkça yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.