Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istiyor
Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
İstanbul'da büyük yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı

İstanbul'da büyük yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı
Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular

Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Akçakoca istikametine seyreden M.G. idaresindeki 67 YC 971 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 35 CEH 609 plakalı kargo kamyonu çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
img

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
img

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
img

Mesut'u terleten soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.