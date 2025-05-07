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Düzce'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Düzce'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği
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Düzce'de düzenlenen 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliğinde çocuklara trafik kuralları anlatıldı ve trafik parkurunda sürüş deneyimi sunuldu. Etkinlikte emniyet ve jandarma ekipleri ile ilgili teknik cihazlar tanıtıldı.

Düzce'de "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Anıtpark Meydanı'nda emniyet, jandarma, Karayolları, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin stantları ve trafik parkuru kuruldu.

Kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerinin teknik cihazlarının da tanıtıldığı etkinlikte çocuklar, trafik parkurunda emniyet personelinin gözetiminde akülü araçlara binerek sürüş deneyimi yaşadı.

Etkinlik sırasında çocuklara temel trafik kuralları anlatıldı.

Stantları ve parkuru ziyaret eden Vali Selçuk Aslan, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet etti.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, kentte kara yolları ve trafik bilincinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma personeli başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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