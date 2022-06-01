Düzce'de karaca yavrularının kavgası kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de karaca yavrularının kavgası kameraya yansıdı

AA - Ömer Ürer - Güncel
Düzce'de karaca yavrularının kavgası kameraya yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki karaca yavrusunun boynuzlarıyla kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki karaca yavrusunun boynuzlarıyla kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

???????Kardüz Yaylası Dereevleri mevkisindeki fındık bahçelerinden evlerine dönen Güleser Aydın ve eşi, yol üzerinde yaklaşık 6-7 aylık olduğu tahmin edilen karaca yavrularının kavga ettiğini gördü.

Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden çift, kendilerinden kaçmayan karacaların kavgasını şaşkınlıkla izledi.

Kayıtlarda yavru karacaların boynuzlarını kullanarak uzun süre kavga etmesi yer alıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title