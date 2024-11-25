Düzce'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kayak Keyfi Yaşıyor
Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Yüksek kesimlerde biriken karla kayarak ve kar topu oynayarak vakit geçiren çocuklar, sportif ve eğlenceli anlar yaşadı.
Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsata çeviren çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.
Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.
Olumsuz hava koşuları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle yüksek kesimlerde biriken karlı alanlara çıktı.
Çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi.
Yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şambrel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepelik alanlardan kaydı, kar topu oynadı.
Çocuklar, kayarken zaman zaman zor anlar yaşadı.