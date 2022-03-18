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Düzce'de kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Düzce'de kar yağışı başladı Kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hakim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar yağışı başladı

Kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hakim

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, saatler 23.30'u göstermeye başladığında yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde yer yer tipi şeklinde yağan kar, hafif şekilde devam ederken yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için ekipler yollarda tuzlama çalışması yaparken, yolların kapanmaması içinde küreme araçları ana güzergah üzerinde bekletiliyor. Öte yandan Düzce Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Düzce'de hafta 18 Mart Cuma günü Düzce'de eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini, Engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildiğini açıkladı.

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, kar, Güncel, Haberler

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