Düzce'de Kar Yağışı: Kent Merkezi Beyaza Büründü, 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Düzce’de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüttü ve 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Düzce'de gece saatlerinden bu yana kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışının görüldüğü bazı bölgelerde, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 6 köy, ilçelerden, Çilimli'de 1, Gümüşova'da 1, Kaynaşlı'da 3 ve Yığılca'da 26 olmak üzere 37 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı 75 ekip ve 188 personel, köy yollarında karla mücadele ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
