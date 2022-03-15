DÜZCE (İHA) - Düzce'de kar yağışı

DÜZCE - Düzce'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, özellikle sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarının üzerindeki karı temizlemek zorunda kaldı. Lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntülerde oluşturdu.

Düzce'de sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oluyor. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar kar sürprizi ile karşılaşırken araçlarını park yerlerinden çıkartmak için temizlemek zorunda kaldılar. Birçok Düzceli de lapa lapa yağan kar, altında işlerine okullarına gitti. Diğer taraftan kentin üzerine lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Ağaçların, çiçeklerin üzerleri kar ile örtüldü.

Vatandaşlar, kar yağışının çok güzel olduğunu ancak kaldırımlarda kaydıkları için yürümekte sıkıntı çektiklerini belirterek bütün olumsuzluklara rağmen kar beyazlığının Düzce'ye yakıştığını dile getirdi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahminlerinde Düzce ve çevresinde hafta boyunca kar yağışının aralıklarla yağmaya devam edeceği ifade edildi.