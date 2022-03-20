Düzce'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Düzce'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Medya, Düzce, kar, Güncel, Haberler

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