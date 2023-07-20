Düzce'de kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de geri manevra yapan ATV ile kamyonun çarpışması sonucu ATV sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.