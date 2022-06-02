Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı kamyonet ile T.R'nin kullandığı 45 HA 8075 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Ömer Ürer - Güncel Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

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