Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı kamyonet ile T.R'nin kullandığı 45 HA 8075 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title