Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı kamyonet ile T.R'nin kullandığı 45 HA 8075 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ömer Ürer - Güncel