Haberler

Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolunda seyreden A.A. idaresindeki 34 TM 072 plakalı kamyon, yan yoldan çıkan G.P. yönetimindeki 34 DY 2692 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan otomobildeki S.P, S.P. ve E.P. isimli çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title