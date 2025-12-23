Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Düzce'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolunda seyreden A.A. idaresindeki 34 TM 072 plakalı kamyon, yan yoldan çıkan G.P. yönetimindeki 34 DY 2692 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan otomobildeki S.P, S.P. ve E.P. isimli çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.