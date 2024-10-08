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Düzce'de Kamyon Minibüse Çarptı: 2 Yaralı

Düzce'de Kamyon Minibüse Çarptı: 2 Yaralı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonun minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kontrolden çıkan kamyon, önünde seyreden minibüse çarparak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Anadolu otoyolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kerim Ali Alkan (26) idaresindeki 55 AHJ 087 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden Hasan Bostancı (40) idaresindeki 34 CCS 272 plakalı minibüse çarparak yan yattı. Kazada minibüs hurdaya dönerken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Hasan Bostancı ve aynı araçta bulunan Bekir Bostancı yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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