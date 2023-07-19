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Düzce'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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Düzce'de meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de kamyon ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinden Tokuşlar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. idaresindeki 81 ABL 032 plakalı Mercedes marka kamyon, Selahattin Y. hakimiyetindeki 81 EY 254 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içindeki 1'i bebek 2'si çocuk 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçeşehir Düzce Güncel Haberler

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