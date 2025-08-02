Düzce'de Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

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Düzce'nin Bahçeşehir Mahallesi'nde bir kamyon ile belediyeye ait minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bahçeşehir Mahallesi 6. bölgede R.A. idaresindeki 21 AAF 531 plakalı kamyon ile H.S. yönetimindeki 81 HO 1080 plakalı belediyeye ait şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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