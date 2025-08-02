Düzce'de Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı
Düzce'nin Bahçeşehir Mahallesi'nde bir kamyon ile belediyeye ait minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'de kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Bahçeşehir Mahallesi 6. bölgede R.A. idaresindeki 21 AAF 531 plakalı kamyon ile H.S. yönetimindeki 81 HO 1080 plakalı belediyeye ait şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.