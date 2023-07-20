Düzce'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon ile aynı güzergahta bulunan kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, kamyonet içerisinde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kamyonet içerisinde bulunan F.T. ve H.T.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE