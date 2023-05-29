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Düzce'de Kamyon Alev Alev Yandı

Düzce'de Kamyon Alev Alev Yandı

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Düzce'de alev alev yanan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, D-655 Zonguldak - Düzce kara yolunda meydana geldi.

Düzce'de alev alev yanan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, D-655 Zonguldak - Düzce kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 EJ 740 plakalı Ford marka kamyon, Beçi ışıklar mevkiinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcu panikle kamyondan indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle her iki şeritte de yol kısmen trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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