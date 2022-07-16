Düzce'de kafeden kasa çalan hırsız kaçarken kameraya yakalandı Düzce'de girdiği 3 kafeteryadan kasa ve para hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Düzce'de girdiği 3 kafeteryadan kasa ve para hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kültür ve Körpeşler Mahallelerindeki kafeteryalarda 3 gün üst üste kasa ve para hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, son iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Çaldığı küçük kasayı poşete koyduktan sonra dizlerinin üzerine çökerek kaçmaya çalışan hırsızın M.A. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Diğer kafeteryalardaki kasalardan da para çaldığı belirlenen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. AA / Soner Şen - Güncel Düzce Güncel Haberler

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