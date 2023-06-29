Düzce'de kafede çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

Düzce'de Millet Bahçesi mevkisinde bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, Onur Ö. ve 2 kadın darbedildi ve bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.