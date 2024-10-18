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Düzce'de Kadınlardan Depremzedelere Destek Kermesi

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Düzce'nin Çiftlik köyünde, 2022'deki depremde hasar gören caminin onarımına katkı sağlamak amacıyla köy kadınları tarafından kermes düzenlendi. Kermeste ev yapımı yiyecekler satılarak elde edilen gelir, caminin onarımında kullanılmak üzere derneğe bağışlandı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören caminin onarımına katkıda bulunmak isteyen köy kadınları kermes düzenledi.

Çiftlik köyünde cami bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, kadınlar evlerinde pişirdikleri ekmek, yufka, mantı, sarma ve böreklerin satışını yaptı.

Kermesten elde edilen gelir, depremde hasar gören caminin onarımında kullanılması için Çiftlik Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışlandı.

Dernek Başkanı Beytullah Makaroğlu, AA muhabirine, köy kadınlarının talebiyle kermesin kurulduğunu belirterek, "Müftülük harici hiçbir yerden yardım almadık, talep de etmedik. Köy halkımızın bağışlarıyla bu aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Köy kadınlarından Leyla Temel de bu etkinliği 8 kadınla hayata geçirdiklerini kaydederek, "Hayırda yarışalım. Camimizin boya ve badanasını yaptırmak amacıyla böyle bir organizasyon düşündük. Bu gelirle inşallah camimizin dış boyasını bitiriyoruz." dedi.

Temel, caminin onarımında devlet desteklerinden de faydalandıklarına işaret ederek, "Biz böyle bir ekip kurduk, kendi imkanlarımızla satışlar yapıyoruz. Bu satışlardan elde edilen gelirleri, cami yardımlarına, Gazze'ye, Filistin'e gönderiyoruz. Hem üretici hem tüketici olarak destek olabiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel

Çiftlik Güncel Deprem Yaşam Dünya Cami

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