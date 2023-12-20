Düzce'de Kadınlar Gazze İçin Pijama Dikiyor

Düzce'de meslek edindirme kurslarında dikiş-nakış öğrenen kadınlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla pijama dikiyor.

Belediye Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) 6 atölyesinde dönüşümlü olarak haftanın belirli günlerinde eğitim alan çoğunluğu ev hanımı 600 kadın, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla harekete geçti.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle " Filistin'de Anne ve Çocuklar Üşümesin" adıyla hayata geçirilen projede kursiyerler, dikiş makinelerinin başına geçerek Gazzeli anne ve çocuklar için pijama üretmeye başladı.

Şu ana kadar 1000 pijamayı Halk Eğitimi Merkezi'ne teslim eden kadınlar, kış şartlarının etkili olmaya başladığı Gazze'de zor durumda kalanlar için günlük 100 pijama üretiyor.

"Bir anne, teyze ve abla olarak çok üzülüyoruz"

BELMEK Koordinatörü İlknur Bahar, 6 dikiş kursunda 600'e yakın öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

Kursiyerlerden Filistin'e destek için teklif geldiğini, bunun üzerine Halk Eğitimi Merkezi ile çalışmalara başladıklarını anlatan Bahar, "Söz konusu Filistin olunca tek yürek olduk. Bu savaş hepimizi üzüyor. Buradaki çocuğu kişi anne, abla, kardeş hatta anneanne. Durum böyle olunca da bir araya gelip bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Şu an sadece giyim anlamında destek olduk fakat farklı projeler de yapmak istiyorlar." diye konuştu.

Bahar, kursiyerlerin projenin başlamasından bu yana canla başla çalıştıklarını dile getirerek, pijama takımlarının paketlendikten sonra Halk Eğitimi Merkezi yardımlarıyla Filistinlilere ulaştırılmak üzere gönderildiğini dile getirdi.

Gazze'de bebeklerin çok güçsüz şekilde hayata gelmelerinin, savaşta doğmalarının kendilerini çok üzdüğünü belirten Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anne, teyze ve abla olarak çok üzülüyoruz. Böyle bir savaş ortamının içinde hiçbir çocuk dünyaya gelmek istemez. Ellerindeki ekmeklerin yerlere düşmesi bizleri duygulandırdı. Bu çocuklar oynamaları lazımken bombaların içinde hayat mücadelesi veriyorlar. Kimisi anne, kimisi baba, abla ve ağabeyini kaybediyor. Bu bizleri gerçekten çok üzüyor ve duygulandırıyor. En büyük dileğimiz, en kısa sürede bu savaşın bitmesi ve sonlandırılması."

"Keşke daha fazlasını yapabilsek"

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Merve Sezgin, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin de anne olarak Filistin'de yaşananlara duyarsız kalamadığına değinen Sezgin, "Orada yaşananlar bambaşka. Elimizden bu kadarı geldi. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Bir anne olarak orada yaşananların çok zor olduğunu anlayabiliyorum." şeklinde konuştu.

Melek Deniz, Filistin'de yaşananları "içler acısı" şeklinde nitelendirerek, "Bir anne olarak böyle bir proje oluştuğunda 'Ben de olmalıyım.' dedim. 'Ne yapabiliriz? Daha fazla neler yapabiliriz?' diyerek girdiğimiz proje oldu. Çok güzel işler çıkıyor. Bu savaştan çocuklar, yaşlılar, kadınlar çok etkilendi. Bu insanlar mazlum." ifadesini kullandı.

"Her zaman onların yanındayız"

Filistin'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan 3 çocuk annesi Nurcan Kaba, arkadaşlarıyla neler yapabileceklerini düşününce ortaya bu güzel projenin çıktığını anlattı.

Çok güzel işler çıkardıklarını ve kendilerine fırsat verildiği için yetkililere teşekkür ettiklerini dile getiren Kaba, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsun onlara faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz. Her zaman onların yanındayız ve inşallah bir an önce bu savaş son bulur. Rabb'im yardımcıları olsun." dedi.