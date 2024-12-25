Düzce'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Düzce'de emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 4 olaya müdahale edildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt, 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 270,72 gram sentetik uyuşturucu, 46,87 gram esrar, 14 gram kokain, 283 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.