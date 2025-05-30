Düzce'de Kaçak Silah İmalatına Operasyon: 1 Gözaltı
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve parça ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de kaçak silah yapımında kullanılan malzeme ve parçaların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah imal edilip satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 tekli tüfek namlusu, 51 çiftli tüfek namlusu, 2 üçlü tüfek namlusu, 2 havalı tüfek namlusu, 3 tabanca şarjörü, 257 test fişeği, 77 tabanca fişeği, 1 torna makinesi, 2 sanayi tipi matkap, 1 planya makinesi, 1 pim tezgahı ele geçirildi.
Şüpheli U.A. "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.