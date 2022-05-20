Düzce'de jandarmadan suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı - Haberler

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Düzce'de jandarmadan suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düzce'de jandarmadan suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

DÜZCE'de jandarmanın, aralarında 2 infaz koruma memurunun da bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

DÜZCE'de jandarmanın, aralarında 2 infaz koruma memurunun da bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takip sonrasında V.R. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 2 infaz koruma memurunun bulunduğu 16 kişinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'parada sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işledikleri tespit edilerek, evlere baskın yapıldı. Örgüt lideri V.R.'nin de bulunduğu 16 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Suç örgütü üyesi E.T.'nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, İnfaz, Düzce, Güncel, Haberler

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