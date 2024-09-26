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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na 18 Yeni Araç Kazandırıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na 18 Yeni Araç Kazandırıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Düzce İl Jandarma Komutanlığı filosuna 18 yeni araç eklendi. 14 cip, 2 minibüs ve 2 motosikletten oluşan araçlar, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali Selçuk Aslan, bu araçların 15'inin 'Otoyol Jandarması' olarak kullanılacağını belirtti ve Anadolu Otoyolu üzerindeki 55 kilometrelik alanda görev alacak personelin planlamalarının yapıldığını ifade etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığının araç filosuna yeni araçlar katıldı.

Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni"nin ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı filosuna 18 yeni araç gönderildi.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanlığı envanterine katılan 14 cip, 2 minibüs ve 2 motosikletten oluşan yeni araçları inceledi.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duanın ardından araçlar konvoy halinde İl Jandarma Komutanlığına uğurlandı.

Vali Aslan, gazetecilere, 18 araçtan 15'inin, protokolü tamamlandıktan sonra hizmete girecek "Otoyol Jandarması" olarak kullanacakları nitelikteki taşıtlar olduğunu belirtti.

Anadolu Otoyolu'nun 55 kilometrelik kısmında bu araçların kullanılacağını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bu noktada araç planlamasıyla, personel planlaması da yapılmış durumda. 1 subayımız otoyol jandarma komutanlığını yürütecek. Yine 41 astsubayımız, 16 uzman jandarmamız ve 41 uzman erbaşımız, otoyol jandarma hizmetlerinde görevlendirilmiştir. Jandarmamızın sorumluluk alanındaki 2 bin 925 kilometrelik yol ağında, ikisi motosikletli olmak üzere 19 jandarma trafik timimizle, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet vermeye çalışılacaktır. Araçlarımız, memleketimize, vilayetimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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