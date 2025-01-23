Düzce'de Jandarma, Patlayan Lastiğiyle Yolda Kalan Sürücüye Yardım Etti
Düzce'de aracının lastiği patlayan sürücü, bijon anahtarının kırılması sonucu zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, devriye esnasında durumu fark ederek sürücüye yardım etti ve lastiği değiştirdi.
Düzce'de aracının patlayan lastiğini bijon anahtarı kırıldığı için değiştiremeyen sürücüye jandarma ekipleri yardım etti.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden E.T. idaresindeki 06 JH 009 plakalı otomobilin lastiği Kabalak Rampaları'nı geçtikten sonra patladı.
Aracını emniyet şeridine çeken E.T, lastiğini değiştirdiği sırada bijon anahtarı kırıldı.
Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, sürücüyü fark edince otomobilin yanına geldi.
E.T, jandarma ekibinin lastiği değiştirmesinin ardından yola devam etti.