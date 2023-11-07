Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim- 6 Kasım'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, toplam 269 gram esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.