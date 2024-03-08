Düzce'de Jandarma Kadın Sürücülere Karanfil Vererek Kadınlar Gününü Kutladı

Düzce'de jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadınlar Gününde kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yapmak için D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kurtsuyu ve Boğaziçi mevkilerinde uygulama noktaları oluşturdu.

Ekipler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.