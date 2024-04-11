Düzce'de Jandarma Ekipleri Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Düzce'de jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu ve D-010-05 Akçakoca-Zonguldak kara yolu güzergahında cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı.
Denetimlerde, 118 araç denetlendi, 4 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi, aranan 1 kişi yakalandı, 13 sürücüye ise trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı.