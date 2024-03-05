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Düzce'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaparken yakaladı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.

Olay yerinde 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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