Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Soner Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edilli köyü Teldüzü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere ve araca ise el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA / Soner Şen - Güncel

Afganistan Akçakoca Jandarma Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title