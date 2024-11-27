Düzce'de İtfaiye Ekipleri Tabelaya Sıkışan İki Kediyi Kurtardı
Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bir çay ocağının reklam tabelasına sıkışan iki kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kedilerden birinin sahibi bulunurken, diğer kedi hayvan bakımevine götürülecek.
Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Şerefiye Mahallesi'nde bir çay ocağının reklam panosundan kedi sesi geldiğini duyanlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye personeli, reklam panosunun çerçevelerini sökerek 2 kediyi bulundukları yerden çıkardı.
Kedilerden birinin boynundaki tasmadan sahipli olduğunu düşünen ekipler, hayvanı, kısa süreli araştırma sonunda ulaştıkları sahibine teslim etti.
Diğer kedinin ise veteriner kontrolünün ardından Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde götürüleceği belirtildi.