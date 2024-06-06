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Düzce'de İtfaiye Ekipleri Alakarga Yavrusuna Yardım Etti

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Düzce'de ağaçtaki yuvasından düşen alakarga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Kuş yavrusu merdiven yardımıyla yuvasına geri yerleştirildi.

Düzce'de ağaçtaki yuvasından düşen alakarga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kültür Mahallesi'nde belediyeye ait Kusursuz Kafe'nin bahçesinde yerde uçamayan kuş yavrusu gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, alakarga yavrusu olduğu belirlenen kuşun yuvasından düştüğünü düşünerek, bölgedeki ağaçlarda yuvasını aradı.

Bir ağacın dalında yuva olduğunu tespit eden ekipler, alakarga yavrusunu merdiven yardımıyla yerine koydu.

Öte yandan ekiplerin çalışması sırasında yavrunun annesi olduğu düşünülen yetişkin bir alakarganın sürekli öttüğü duyuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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