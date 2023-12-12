Düzce'de İtfaiye Ekipleri 3 Yavru Kediyi Kurtardı
Düzce'de 2 katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Merdiven ile çatıya çıkan ekipler, mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtarıp, belediyenin barınağına götürdü.
DÜZCE'de 2 katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Merdiven ile çatıya çıkan ekipler, mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtarıp, belediyenin barınağına götürdü.(DHA)