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Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kanlı kefenli bebekler bırakıldı

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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen protesto kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocukları temsilen kırmızı boyalı kefenlere sarılmış oyuncak bebekler yola bırakıldı. Sessiz eylem 2 saat sürdü.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce Belediyesince organize edilen protesto kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde trafiğe kapalı İstanbul Caddesi'nin 500 metrelik kesimine İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukları temsilen kırmızı boyalı kefenlere sarılmış oyuncak bebekler konuldu.

Bebeklerin yanlarına da "Katil İsrail Filistin'den Defol", "Bebek Katili İsrail", "BM Uyurken Gazze'de Çocuklar Ölüyor" ve "Kahrolsun İsrail, Katil Netanyahu" yazılı pankartlar bırakılan sessiz eylem, 2 saat sürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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