Düzce'de "İŞKUR Gençlik Programı" sözleşmesi imzalandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İşkur Gençlik Programı" sözleşmesi imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmayı İŞKUR Gençlik Programı'nın sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyi, DÜ Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

DÜ'ye 1018 öğrenci kontenjanının ayrıldığı sözleşme kapsamında, İŞKUR Gençlik Programı haftada en fazla 22,5 saat ve 3 gün olarak uygulanacak. Öğrenciler programa noter kurası sonucunda kabul edilecek.

İstihdam piyasalarına girdiklerinde gençlerin daha hazırlıkları olmaları için program çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim ile finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin önemli bir parçası olan programın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.