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Düzce'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Düzce'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 8 Yaralı
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Düzce'de bir işçi servisinin kontrolden çıkarak cipe ve ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de işçi servisinin cipe ve ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 81 ABN 467 plakalı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 06 LP 222 plakalı cipe ve ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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