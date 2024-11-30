Düzce'de İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı
Düzce'de bir işçi servis aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları iyi.
Düzce'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 81 ABM 264 plakalı minibüs, Bahçeşehir Yenikent Polis Merkezi Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.G, Z.E, C.S, H.T, S.A. ve M.Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.