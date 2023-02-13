Düzce'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü Güncel Haberler Düzce'nin Yığılca ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren ekipler, Soner Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in cesedi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Orhangazi Düzce Güncel Haberler

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