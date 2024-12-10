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Düzce'de İş Yerinde Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de İş Yerinde Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Boğaziçi beldesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Engin Cebeci (43) bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası zanlı N.Ç., kaçtığı otomobilde yakalandı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yazlık Mahallesi'ndeki bir havalandırma firmasında Engin Cebeci (43) ile N.Ç. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Cebeci'yi bıçaklayan N.Ç, 41 DB 686 plakalı otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından Düzce merkezde aynı otomobil içinde suç aleti bıçakla yakalandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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