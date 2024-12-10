Düzce'de İş Yerinde Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yazlık Mahallesi'ndeki bir havalandırma firmasında Engin Cebeci (43) ile N.Ç. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Cebeci'yi bıçaklayan N.Ç, 41 DB 686 plakalı otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından Düzce merkezde aynı otomobil içinde suç aleti bıçakla yakalandı.