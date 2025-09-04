Düzce'de IPARD III Programı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD kapsamında bugüne kadar 26 binden fazla projeye yaklaşık 97 milyar lira hibe desteği sağlandığını, 206 milyar liralık yatırımın ülkeye kazandırıldığını ifade etti.

Antalyalı, Düzce'den de IPARD III'ün ikinci çağrısı kapsamında kırsal turizm alanında bir projeye 10,7 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz da IPARD'la gerçekleştirilen projeleri takdirle takip ettiklerini, yatırımların kente kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını toplantının belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da kentte 2007'den bugüne kadar kırsal kalkınma programları kapsamında 55 projeyle 427 kişiye istihdam sağlandığını ve toplamda 497 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını kaydetti.

Uzun, 2025'de ekonomik yatırımlar ve altyapı projelerine 50 milyon liraya yakın destek sağlanacağını belirterek, bu yıl kurulan Yığılca Yerel Eylem Grubu'nun 13,8 milyon lira bütçeli yerel kalkınma stratejisi hazırlayarak TKDK'ya başvurduğunu anlattı.

Toplantı, sunum ve genel değerlendirmelerin ardından soruların cevaplanmasıyla sona erdi.