Düzce'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaatta çalışan bir işçi, vinçten malzeme indirirken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.