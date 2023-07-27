Düzce'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Düzce'de Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaatta çalışan bir işçi, vinçten malzeme indirirken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaatta çalışan Nihat Orhan (55), vince yüklenen malzemeyi indirme esnasında halatların ayağına çarpması sonucu yaklaşık 8 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan Orhan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel