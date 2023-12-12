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Düzce'de İlkokul Öğrencilerine Jandarma Trafik Eğitimi

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Düzce'de Gölormanı İlkokulu öğrencileri, Melenpark Jandarma Trafik Dershanesi'nde teorik ve uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Düzce'de jandarma trafik dershanesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölormanı İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Melenpark Jandarma Trafik Dershanesi'nde misafir edildi.

Dershaneyi gezen öğrencilere trafik semineri verildi, jandarma teşkilatını tanıtan sunumlar gösterildi.

Çizgi film de izleyen çocuklar, daha sonra trafik eğitim parkurunda akülü araç ve bisikletlerle uygulamalı eğitim aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Jandarma Düzce Trafik Eğitim Güncel Haberler

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