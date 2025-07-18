Düzce'de İlk 'Sıfır Atık Oyuncak Müzesi' Açıldı

Düzce'de geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebiyle oluşturulan "Sıfır Atık Oyuncak Müzesi" törenle açıldı.

Bilgi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tanay'ın, 23 Nisan 2024'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali olduğunda atık oyuncak müzesi talebiyle harekete geçen Düzce Valisi Selçuk Aslan, Valilik, Belediye, Düzce Üniversitesi (DÜ), İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Düzce Bilim Merkezi'nde müze için alan tahsis edildi.

Kentte seferberlikle toplanan ve içerisinde 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncakların yanı sıra atık malzemelerden yapılan oyuncakların da yer aldığı müze törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Aslan, Türkiye'de ilk olduğunu belirttiği müzenin kurulmasının, bir hayalle yola çıkılarak oluşturulduğunu aktararak, "Bu süreçte tüm kentte bir çalışma yapıldı. Çocuklarımızın her biri seferber oldu. Onların kendi dünyasından, çöpe gönderilen malzemelerin adeta şahesere dönüştüğü örnekleri görüyoruz. Müzeler, toplumsal hafızaları ifade eder." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çok kıymetli bir müze oluşturulduğunu dile getirerek, "Şehrimiz çok güzel bir müze kazandı. İşin elbette çevre ve geri dönüşüm boyutu da var. Çocuklarımızın eğitim boyutu var. Çok maksatlı ve çok yönlü bir proje oldu. " ifadelerini kullandı.

Müze, protokol üyeleri ve çocukların kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.